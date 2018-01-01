رسميًا - وليد سليمان يغيب عن مواجهة الأهلي أمام جيما الإثيوبي

المارد الأحمر يطير غدًا الخميس إلى إثيوبيا لخوض لقاء إياب دور الـ32 بدوري الأبطال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد يوسف؛ المدير الفني المؤقت للأهلي المصري، غياب وليد سليمان؛ جناح الفريق، عن المواجهة المقبلة أمام جيما أبا جيفار الإثيوبي، إثر الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ومن المقرر أن يتواجه الفريقان بإثيوبيا في 23 من الشهر الجاري، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

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يوسف قال، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "سليمان لن يسافر مع الفريق إلى إثيوبيا، لأنه يعاني من إصابة بإجهاد في كاحل القدم، لن يقدر على إثرها على خوض اللقاء".

ومن المقرر أن تطير بعثة المارد الأحمر مساء غدٍ الخميس إلى إثيوبيا، بعدما تم تأجيل الرحلة التي كان محدد لها أمس الثلاثاء.

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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أرسل خطابًا رسميًا إلى الأهلي منذ أيام أخبره بتأجيل اللقاء، الذي كان من المقرر له بعد غدٍ الجمعة، لمدة 48 ساعة، لدواعي أمنية بإثيوبيا.

يذكر أن لقاء الذهاب كان قد أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وانتهى بفوز الشياطين الحمر بثنائية نظيفة.