رسميًا - وليد أزارو يغيب 4 أسابيع بسبب الإصابة
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عبده الليثي فيسبوك تويتر
كشف خالد محمود، طبيب الأهلي المصري، عن مدى خطورة إصابة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق ومدة غيابه.
وكان وليد أزارو غاب عن الأهلي بسبب إصابة في العضلة الضامة، حيث قضى فترة عطلة في المغرب بإذن من الجهاز الفني.
وقال محمود أن إصابة أزارو عبارة عن قطع في العضلة الضامة، وسيخضع لبرنامج تأهيلي من الغد حتى تجهيزه للعودة للفريق.
وكشف طبيب الأهلي أن فترة علاج أزارو ستمتد إلى 4 أسابيع مقبلة، حيث خضع لبعض التأهيل في الفترة الذي تواجد بها المغرب.
ويشكل المغربي أزارو قوة هجومية للأهلي حيث سيفتقده خلال الفترة المقبلة، حتى يتم تأهيله للعودة مرة أخرى للمباريات.