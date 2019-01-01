رسمياً .. وست هام يتعاقد مع ديفيد مويس

ديفيد مويس يعود لوست هام من جديد

أعلن نادي وست هام، تعاقده مع المدرب الإسكتلندي ديفيد مويس، ليقود الفريق فنياً خلال الفترة القادم خلفاً للمدرب المقال مانويل بيليجريني.

وأعلن وست هام بالأمس، إقالة مدربه التشيلي بيليجريني، لسوء نتائج الفريق والتي كان آخرها الخسارة من ليستر سيتي.

واستضاف وست هام، نظيره ليستر مساء أمس السبت ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي، وبالرغم من مشاركة ليستر سيتي بالبدلاء إلا أن أصحاب الأرض تعرضوا لخسارتهم العاشرة هذا الموسم.

ونشر وست هام بياناً أعلن فيه تعاقده مع مويس بعقد يمتد إلى 18 شهراً، ومن المنتظر أن يبدأ عمله بداية من مباراة الفريق المقبلة.

ويستعد وست هام لاستضافة، بورنموث مساء الأربعاء القادم في إطار مباريات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

جلوب سوكر 2019 .. ليفربول يسيطر ورونالدو الأفضل

وعمل المدرب الإسكتلندي مع وست هام في موسم 2017/18، ورحل بعدها عن الفريق ولم يقم بتدريب أي فريق منذ ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن الفريق اللندني يحتل المركز السابع عشر من ترتيب البريميرليج، وبفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.