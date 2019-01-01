رسميًا - وحيد خاليلوزيتش مديرًا فنيًا للمنتخب المغربي

مدرب جديد لأسود الأطلس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، عن تعيين وحيد خاليلوزيتش مديرًا فنيًا لأسود الأطلس خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وكان رينارد قد رحل عن تدريب المنتخب المغربي بعد أن خرج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر من دور الـ16 أمام بنين.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أعلن فوزي لقجع تعاقد الاتحاد المغربي مع المدرب البوسني من أجل تدريب أسود الأطلس خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد المنتخب المغربي لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، وأيضًا تصفيات كأس العالم 2022 في قطر .