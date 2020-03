رسمياً.. وانياما يترك توتنهام للعمل مع هنري بالدوري الأمريكي

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، مساء الثلاثاء، عن رحيل لاعب وسطه الكيني فيكتور وانياما لصفوف نادي مونتريال إيمباكت الكندي الذي يلعب بالدوري الأمريكي للمحترفين.

وانياما لم يظهر مع توتنهام منذ قدوم جوزيه مورينيو كمدرب للفريق بدلاً من ماوريسيو بوتشيتينو، ولعب 4 مباريات فقط مع سبيرز على مدار الموسم.

اللاعب كان على وشك الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، والعودة مرة أخرى للدوري الاسكتلندي، لكن الصفقة فشلت في النهاية.

OFFICIAL: Thierry Henry's have agreed a deal to sign Victor Wanyama from 🤝 pic.twitter.com/XjBQb5dugC