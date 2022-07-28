رسميًا .. وأخيرًا الشباب يعلن عن مدربه الجديد

مدرب إسبانيول السابق يقود الليوث في الموسم المقبل

بعد انتقادات كثيرة تعرضت لها إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، للتأخر في إعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق، تم الكشف رسميًا اليوم الخميس، عن المدرب الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل.

الليوث يختتمون الموسم في المربع الذهبي:

الليوث تعاقب على قيادتهم مدربان خلال الموسم الماضي 2021-2022، إذ قادهم شاموسكا في البداية حتى مارس، ثم خلفه سوموديكا حتى نهاية الموسم.

واختتم الليث الأبيض دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، محتلين المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، مبتعدين بفارق 12 نقطة عن الهلال؛ المتوج باللقب.

وينافس الشباب حاليًا على لقب دوري أبطال آسيا 2022، إذ عبروا دور المجموعات، وتأهلوا لدور الـ16.

من هو مدرب الشباب الجديد؟

أعلن الشباب تعاقده رسميًا مع الإسباني فيسينتي مورينو؛ المدير الفني السابق لإسبانيول الإسباني، وطاقمه المساعد، لقيادة الفريق في الموسم المقبل ولمدة موسم وحيد.

ومن المنتظر أن يلتحق مورينو بمعسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة ماربيا الإسبانية، الذي انطلق في 20 من يوليو الجاري، وسيستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

مورينو رحل عن تدريب إسبانيو في مايو الماضي، بعدما قضى قرابة العامين مع الفريق.

وقاد الإسباني الفريق المحلي في 85 مباراة في مختلف البطولات، فاز في 39 منها، وتعادل في 20، وخسر 26 لقاء.