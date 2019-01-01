رسميًا | هوساوي يعتزل اللعب الدولي

تعرف على تصريحات هوساوي عن اللعب مع السعودية

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أعلن عمر هوساوي، مدافع النصر، اعتزاله اللعب الدولي وإنهاء مسيرته بقميص منتخب السعودية.

هوساوي لعب 31 مباراة بقميص المنتخب السعودي منذ 2013 وسجل هدفين كما شارك في كأس العالم في روسيا.

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وقال صاحب الـ 34 عامًا في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "سوف أنظر دائماً إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية”.

وتابع: "في هذا اليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول مثمناً وشاكراً لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي".

جدير بالذكر أنّ أول مباراة دولية للاعب كانت في سبتمبر 2013 في لقاء ودي أمام ترينداد.

وحمل اللاعب شارة القيادة في لقاء روسيا بكأس العالم قبل أن يغيب عن مباراتي أوروجواي ومصر.