أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا، اليوم الثلاثاء، رحيل الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الفريق، بعد ثلاثة مواسم ونصف قضاها في صفوف الفريق.

كم كلف الهلال رحيل جوميس؟

رحيل صاحب الـ36 عامًا يأتي بطريقة فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، إذ كان من المفترض أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري 2021-22.

وعقد فهد بن نافل؛ رئيس الزعيم، مساء أمس الإثنين، اجتماعًا مع اللاعب في ساعة متأخرة من الليل بمقر النادي، للاتفاق على طريقة إنهاء العقد.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن رحيل الأسد الفرنسي كلف خزينة الهلال 2.3 مليون يورو، قيمة الستة أشهر المتبقية في عقد اللاعب.

كيف ودع الهلال جوميس؟

المركز الإعلامي ودع جوميس بطريقته الخاصة، إذ نشر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا للاعب رفقة البطولات التي حققها مع الفريق، معلقًا: "شكرًا على كل شيء حققناه سويًا".

فيما كتب فهد بن نافل: "نحن نحبك، وسنفتقدك".

ماذا قدم جوميس مع الهلال؟

الفرنسي كان قد انضم للهلال في صيف عام 2018 قادمًا من جلطة سراي التركي.

خلال الموسم الجاري، شارك صاحب الـ36 عامًا في 19 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها تسعة أهداف.

وبشكل عام، خاض جوميس بالقميص الأزرق 147 مباراة في مختلف البطولات، وأحرز 107 هدفًا، وصنع 16 آخرين.

أما على مستوى البطولات، فقد حصد لقب الدوري مرتين، ولقب دوري أبطال آسيا مرتين، ولقب وحيد من كأس الملك وكأس السوبر السعودي.

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