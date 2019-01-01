رسميًا | هدف الإنتر وباريس سان جيرمان ينضم لبنفيكا

الصفقة انتهت واللاعب رحل..

أعلن بوروسيا دورتموند عن توصله لاتفاق مع بنفيكا بشأن انضمام يوليان فايجل إلى النادي البرتغالي، وذلك نظير قيمة مالية وصلت إلى 20 مليون يورو ستُسدد على أقساط.

وارتبط فايجل كثيرًا في الآونة الأخيرة بالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، وكان النادي الأكثر اهتمامًا به هو الإنتر، والذي وضعه كخطة بديلة في حال فشلت مفاوضاته مع أرتورو فيدال، لاعب برشلونة.

باريس سان جيرمان، والذي يشرف عليه مكتشف فايجل، توماس توخيل، كان من ضمن الأندية التي حاولت ضم اللاعب في الصيف الماضي وارتبطت به في الشتاء أيضًا.

إلا أن صاحب الـ24 عامًا قد فضّل خوض تجربة جديدة كُليًا بالذهاب إلى بنفيكا، وذلك بعدما أدرك أن فرصه في المشاركة أساسيًا في ظل وجود لوسيان فافر على رأس القيادة الفنية لدورتموند، شبه مستحيلة.

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اللاعب بعد الإعلان عن الصفقة تحدث وقال "أريد أن أتوجه بالشكر لكل زملائي والطاقم الفني والإداري والجماهير في هذا النادي العظيم على الوقت العظيم الذي قضيته هنا، سيظل بوروسيا دورتموند دائمًا في قلبي.".

في الوقت نفسه، قال مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند "يوليان أتى إلينا بهذه الرغبة الواضحة في الرحيل، ولقد قبلنا بسبب الخدمات العديدة التي أسداها إلى النادي. نتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.".

وشارك فايجل رفقة دورتموند في 171 مباراة خلال 4 مواسم قضاها في سيجنال إيدونا بارك، وكان من المساهمين في التتويج بكأس ألمانيا مع توخيل في 2017 إلى جانب التتويج بالسوبر المحلي مطلع هذا الموسم.