رسميًا | هدرسفيلد يُعلن رحيل فاجنر عن تدريب الفريق

المدرب الألماني أنهى رحلته مع الفريق الإنجليزي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن هدرسفيلد تاون رحيل مدربه ديفيد فاجنر بعد فسخ العقد الذي يجمعهما بالتراضي.

وكان فاجنر قد حاز إعجاب الجميع في البريميرليج الموسم الماضي بعدما صنع من هدرسفيلد الصاعد من التشامبيونشيب فريقًا قويًا يُقدم كرة قدم جيدة جدًا ومقنعة للغاية.

لكن الأمور لم تسر جيدًا مع المدرب والفريق هذا الموسم، إذ لم ينجح في جمع أكثر من 11 نقطة من مبارياته الـ22 في البريميرليج مما يضعه في ذيل جدول الترتيب.

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وسيتولى مارك هدسون مدرب هدرسفيلد تحت 23 عامًا تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت حتى التعاقد المدير الفني الجديد، وسيخوض مباراته الأولى أمام مانشستر سيتي الأحد القادم.

يُذكر أن المدرب الألماني بدأ مسيرته التدريبية مع الفريق الثاني لبوروسيا دورتموند، ورحل عنه عام 2015 ليتولى في نوفمبر من نفس العام تدريب هدرسفيلد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (الثانية فعليًا) ويقوده للصعود للبريمرليج.

وقد توجه المالك دين هويلي بالشكر للمدرب صاحب الـ47 عامًا على السنوات الثلاثة ونصف التي قضاها مع الفريق مؤكدًا أنه قاده خلال تلك الفترة لنجاحات لم تحدث طوال الـ50 عامًا السابقة.

جدير بالذكر أن فريق هدرسفيلد يضم بين صفوفه المصري رمضان صُبحي والذي ضمه بداية الموسم الحالي قبل أن يُعيره بداية يناير الجاري للأهلي المصري، وقد يتأثر مستقبل اللاعب برحيل المدرب الذي اختاره الصيف الماضي.