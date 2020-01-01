رسميًا .. هالاند يحصد جائزة الفتى الذهبي لعام 2020

بعد منافسة شرسة مع سانشو وألفونسو ديفيس

توج المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند ، تألقه في عام 2020، بالحصول على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد على مستوى العالم.

الجائزة المقدمة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، تنافس عليها العديد من النجوم على مستوى العالم ممن هم تحت 21 سنة.

المنافسة كانت مشتعلة هذه المرة، حيث حصد هالاند الجائزة على حساب جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند أحد أشرس المنافسين.

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وتفوق كذلك على ألفونسو ديفيس مدافع بايرن ميونخ ، ميسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد وأنسو فاتي جناح برشلونة .

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ويأتي هذا الإنجاز للمهاجم الشاب، بعدما أحرز 44 هدفًا بجميع البطولات طوال موسم 2019/2020.

النرويجي سجل 16 هدفًا في 18 مباراة فقط، بعد انتقاله إلى بوروسيا دورتموند من سالزبورج النمساوي في يناير الماضي.

اللاعب يواصل تألقه هذا الموسم أيضًا، حيث سجل 6 أهداف في الدوري الألماني، و4 في دوري أبطال أوروبا.

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ومن المتوقع أن تساهم الجائزة في ارتفاع القيمة السوقية لصاحب الـ20 سنة، وسط اهتمام من ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس بالحصول على خدماته الصيف القادم.

جدير بالذكر أن جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي وبنفيكا السابق، هو من حصل على جائزة الفتى الذهبي العام الماضي.