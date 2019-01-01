رسميًا | هالاند أفضل لاعب في النمسا

هالاند أول أجنبي وأصغر لاعب يحقق جائزة الأفضل في النمسا

اختير إيرلينج هالاند، لاعب سالزبورج، كأفضل لاعب في النمسا لعام 2019 بعد المستويات المذهلة التي قدمها على المستوى المحلي وبطولة دوري أبطال أوروبا.

هالاند أحد اللاعبين المطلوبين في الأندية الأوروبية الكبرى ويحاول لايبزيج إتمام التعاقد معه ولكن اللاعب يطلب 8 مليون يورو راتبًا سنويًا.

وقال هالاند في تصريحات عقب اختياره أفضل لاعب في النمسا: "إنّه لشرف كبير لي، فأنا أصغر وأول لاعب من خارج البلد يحقق هذه الجائزة وهو شرف لي دون شك".

ويعد ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، أكثر لاعب تُوج بهذه الجائزة التي حققها 6 مرات بين 2011 و2016.

وسجل هالاند 8 أهداف في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا كما أحرز 16 هدفًا في 14 مباراة لعبها خلال الموسم الحالي في الدوري النمساوي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أنّ لايبزيج يمتلك أفضلية التعاقد مع هالاند بشرط جزائي يصل إلى 30.2 مليون يورو فقط مما يجعل الفريق الألماني الأقرب للحصول على اللاعب في الصيف المقبل.

ولكن، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، نفى المدير الرياضي وجود هذا البند بقوله: "لا نمنح أبدًا أفضلية لفريق على الآخر للتعاقد مع أحد اللاعبين. هذا الأمر لم يحدث من قبل ولن يحدث أبدًا".

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أنّ سالزبورج حدد مبلغ 100 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب لأي نادٍ يقرر التعاقد معه.

وتشير المصادر إلى أنّ مانشستر يونايتد هو الأقرب لضمه في ظل تشجيع والده للنادي الإنجليزي كما أثارت زيارة الوالد لمقر تدريبات الشياطين الحمر المزيد من الشكوك.

وبجانب مانشستر يونايتد، فإن ريال مدريد ويوفنتوس يرغبان في الحصول على خدمات اللاعب كما أنّ برشلونة كان يراقب المهاجم الشاب ولكنّه انسحب من المفاوضات.