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رسميًا | هازارد ينضم إلى بروسيا دورتموند

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لاعب مونشنجلادباخ ينضم رسميًا إلى صفوف دورتموند

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني إتمام التعاقد مع ثورجان هازارد، لاعب بروسيا مونشنجلادباخ، لتصبح ثاني صفقات الفريق.

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دورتموند يحاول إتمام صفقة جوليان براندت من باير ليفركوزن وقطع الطريق على بايرن ميونخ.

وقال النادي الألماني في بيان رسمي إنّ دورتموند نجح في إتمام صفقة ثورجان ليوقع اللاعب عقدًا يمتد حتى 2024.

ولم يتم الكشف الرسمي عن قيمة الصفقة إلا أنّ التقارير الصحفية تشير إلى دفع دروتموند 40 مليون يورو لأجل اللاعب.

وقال هازارد في تصريحات للموقع الرسمي: "لقد قضيت 5 أعوام عظيمة في مونشنجلادباخ وحان الوقت للانتقال للمرحلة المقبلة في مسيرتي الكروية".

وتابع: "فضلت الانضمام إلى دورتموند لأنّه فريق عريق ويمتلك قاعدة جماهيرية عظيمة".

جدير بالذكر أنّ هناك عدة فرق نافست على التعاقد مع ثورجان من بينها تشيلسي الإنجليزي لكن شقيق إيدين هازارد فضّل البقاء في ألمانيا.

وكان بروسيا قد أعلن التعاقد مع ظهير هوفنهايم نيكو شولز ليكون أول صفقات الفريق للموسم المقبل.

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