رسميًا.. هازارد يفرض رغبته على ريال مدريد

تستمر مشكلات إيدن هازارد في ريال مدريد، النادي الملكي أعلن اليوم أن الجناح البلجيكي سيخضع لعملية جراحية مجددًا، اللاعب كان يفكر في الأمر خلال الآونة الأخيرة، ولكن كل شيء بات رسميًا الآن.



وجاء بيان ريال مدريد كالتالي: "لاعبنا إيدن هازاد سيخضع لعملية جراحية في الفترة المقبلة لإزالة شريحة في كاحله الأيمن".



ريال مدريد يعطي هازارد الضوء الأخضر لإجراء جراحة

يأتي هذا في سياق يطمح به ريال مدريد في إنهاء مشكلات هازارد الصحية في الفترة الأخيرة، بعدما عاودته الآلام أكثر من مرة في ذات المنطقة، بل إنه طلب من النادي في وقت سابق أن يجري الجراحة ولكن لم يحدث الاتفاق سوى بعد الإعلان الرسمي اليوم.



وحين رفض المسؤولون في ريال مدريد خضوع هازارد في الوقت الراهن لعملية جراحية قد تهدد ما تبقى من موسمه، كان البلجيكي يؤكد أنه ليس في أفضل حالاته، وحينما بدا اللاعب متمسكًا بالأمر، أعطى النادي الضوء الأخضر للبلجيكي لإجراء عملية جراحية مجددًا.



وضعية هازارد في ريال مدريد

يأتي هذا في ظل عدم اعتماد الإيطالي كارلو أنشيلوتي على هازارد هذا الموسم مع كثرة إصاباته، وكونه اللاعب رقم 17 من حيث عدد دقائق المشاركة هذا الموسم برصيد 877 دقيقة.



ويبدو ريال مدريد مرتاحًا حيال عرضه للبيع الصيف المقبل وهو اللاعب الذي ينتهي عقده في 2024، لكن لاعب تشيلسي السابق، الذي لم يحظ مؤخرًا بأي عروض، مرتاح في مدريد ويريد بداية مشوار حقيقي عقب التعافي من الإصابة بشكل كامل مع ريال مدريد.

اقرأ أيضًا..

جاريث بيل يتهكم على منتقديه.. هل يقصد الصحف الإسبانية؟

مارتين أوديجارد يكشف: هالاند تحدث معي عن ريال مدريد

أخبار الانتقالات | مفاجأة مبابي وعمولات هالاند الخرافية



