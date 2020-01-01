رسميًا .. هازارد يعود لقائمة ريال مدريد في مواجهة سيلتا فيجو

ريال مدريد يعلن عن عودة البلجيكي إيدين هازارد لقائمة الفريق في مواجهة سيلتا فيجو عقب غياب لأسابيع عديدة بسبب الإصابة.

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه الخاصة بمباراة الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو.

القائمة ظهر فيها للمرة الأولى منذ عدة أسابيع النجم البلجيكي إيدين هازارد والذي كان قد تغيب عنها لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

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في حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، توني فودياس.

في الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، ميندي.

في وسط الملعب: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي وإيسكو.

في الهجوم: هازارد، بنزيما، بيل، يوفيتش وفينيسيوس.

ويغيب هارازد عن المشاركة مع فريق ريال مدريد منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي بسبب كسر طفيف في الساق حيث غاب عن عشر مباريات في الدوري.

وشارك النجم البلجيكي مع ريال مدريد في 13 مباراة هذا الموسم بكل البطولات، حيث سجل هدفًا وحيدًا كان في الليجا وصنع أربعة.

ويواجه ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو قبل أن يواجه ليفانتي خارج الأرض ويعود لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن هازارد كان قد انضم لتدريبات ريال مدريد الجماعية منذ عدة أيام لكن زيدان كان قد أخر عودته للمباريات للتأكد من عدم انتكاسه.