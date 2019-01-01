رسمياً | نقل نهائي ليبرتادوريس من سانتياجو

مظاهرات وشغب في العاصمة التشيلية

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية رسمياً نقل نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بليت وفلامينجو من العاصمة التشيلية سانتياجو إلى نظيرتها البيروفية ليما.

وتشهد سانتياجو في الأسابيع الأخيرة مظاهرات مشتعلة في الأسابيع الأخيرة، وازداد الوضع سوءاً في الأيام الماضية.

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واتخذ الكونمبيبول قراره بعد اجتماع مع رؤساء الناديين واتحادي البرازيل والأرجنتين، وتم نقل المباراة لليما بدلاً من سانتياجو في الثالث والعشرين من نوفمبر.

وبرر الاتحاد قراره بوجود حالة من الفوضى في العاصمة الشيلية، وما يتبعه من تأثير على سلامة اللاعبين والجماهير.

وتأهل ريفر بليت للنهائي بعد الفوز على مواطنه بوكا جونيورز 2-1 في مجموع اللقاءين، بينما عبر فلامينجو على حساب البرازيلي الآخر جريميو.