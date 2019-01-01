رسميًا - نقل مباراة نهائي خليجي 24 بين السعودية والبحرين

مواجهة قوية بين السعودية والبحرين في نهائي خليجي 24

​قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي 24، المقامة حاليا في قطر، نقل المباراة النهائية التي ستقام بين السعودية والبحرين.

ويواجه منتخب البحرين نظيره السعودي، في نهائي بطولة خليجي 24 ، يوم الأحد المقبل، بعد تأهل الأخضر على حساب قطر، والبحرين على حساب العراق.

وكان من المقرر أن يقام اللقاء النهائي لبطولة خليجي 24 على ستاد خليفة الدولي في قطر الأحد المقبل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن اللجنة المنظمة قررت نقل اللقاء إلى ملعب الدحيل يوم الأحد المقبل.

وأضافت الصحيفة أن سبب اختيار ملعب الدحيل لضمان حضور جماهيري بالسعة الكاملة للمدرجات، والذي يتسع لـ12 ألف مشجع.

وكان الاتحاد البحريني قد خصص 5 طائرات خاصة لنقل المشجعين إلى قطر لحضور المباراة النهائية يوم الأحد.

والجدير بالذكر أن البحرين والسعودية، صعدوا من المجموعة الثانية من منافسات خليجي 24.