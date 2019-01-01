رسمياً : نفاد تذاكر مباراة كلاسيكو الاتحاد والهلال

الاتحاد يلتقي بالهلال مساء غد الخميس في قمة مباريات الجولة الـ21

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت شركة مكاني المختصة ببيع تذاكر مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن نفاذ تذاكر مباراة فريقي الاتحاد والهلال.

الاتحاد يلتقي بالهلال مساء غد الخميس في قمة مباريات الجولة الـ21، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

الحساب الرسمي لمكاني عبر "تويتر" قال : "رسمياً نفاد جميع تذاكر مباراة #الاتحاد مع #الهلال من #مكاني .. لن يكون هناك تذاكر في الملعب يوم المباراة .. بالتوفيق".

لقطة من الذاكرة: قائد الهلال @YousifAlthunian وقائد اﻻتحاد @mohamednoor_n18 قبل لقاء الهلال واﻻتحاد في ملعب الملز 🏟 pic.twitter.com/TbzPsmnkuY — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 20, 2019

وكانت تقارير قد أشارت إلى دخول السوق السوداء على تذاكر كلاسيكو الكرة السعودية الكبير الذي سيجمع الاتحاد والهلال، بعد غد، على ستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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التقارير كشفت أن السوق السوداء تسبب رفع تذاكر كلاسيكو الكرة السعودية إلى أسعار فلكية، إذ وصلت إلى 3 أضعاف سعرها.