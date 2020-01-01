رسميًا – نصف نهائي البطولة العربية للأندية بدون حضور جماهيري

مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي ستقام بدون حضور جماهيري.

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن إقامة مباريات دور النصف نهائي، ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بدون حضور جماهيري، بسبب فيروس كورونا.

ونشر موقع "البطولة" المغربية، البيان الذي أرسله الاتحاد العربي لكرة القدم إلى الأندية، حيث تقرر أن تقام مباريات الدور المقبل في البطولة دون حضور جماهير.

جاء ذلك بسبب اتخاذ بعض الدول تدابير احترازية، من أجل التصدي لفيروس كورونا، حرصًا من الاتحاد العربي لكرة القدم، على سلامة الجماهير.

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الإسماعيلي يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي يوم 15 مارس الجاري، في إياب نصف نهائي البطولة العربية، حيث تفوق الفريق المصري ذهابًا بهدف دون رد.

وتقام مباراة الذهاب في المواجهة الأخرى بين الشباب والاتحاد السعوديان، يوم 16 مارس، على أن تقام مباراة العودة يوم 5 أبريل المقبل.

ويسعى الإسماعيلي لتحقيق التعادل على أقل تقدير، من أجل حسم الصعود إلى المباراة النهائية التي ستقام على ملعب محمد الخامس بالمغرب.