رسميًا.. نجم يوفنتوس بطل العالم 2006 يُحكم عليه بالسجن لمدة سنتين

نبأ صادم..

أقرت محكمة الاستئناف الإيطالية بتهمة حيازة الأسلحة بطريقة غير مشروعة لفينتشيزو ياكوينتا، لاعب يوفنتوس وأودينيزي السابق وبطل العالم 2006 مع منتخب إيطاليا .

ياكوينتا ووالده متورطان في علاقة مع شبكة المافيا ندرانجيتا منذ سنوات، وقد حُكم على اللاعب وقتها بالسجن عامين، في مقابل 19 عامًا لوالده جيوسيبي.

وبعد الاستئناف، ثبتت المحكمة تهمة حيازة السلاح على ياكوينتا ونفت عنه التعامل مع المافيا، ليصدر حكمًا نهائيًا بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ.

المزيد من الفرق

أما والده جيوسيبي، فقد خففت المحكمة الحكم الصادر بحقه سابقًا، ليصبح 13 عامًا من السجن بدلًا من 19 عامًا، مع تثبيت تهمة تعامله مع المافيا.

الأسرع في إيطاليا والأفضل بالدوريات الكبرى .. أرقام رونالدو بعد مائة مباراة مع يوفنتوس

اللاعب لم يتردد دومًا في التأكيد على براءته ووالده رغم كل ما أشيع حوله، حيث قال في تصريحات بعد الحكم "أنا متأكد من براءة والدي، أؤمن بالعدالة وسأقاتل للنهاية".

كما أضاف "هناك إيجابيات وسلبيات لأن أكون مشهوراً، الصحف تقول فقط: سنتان في ياكوينتا من أجل ندرانجيتا ، اللعنة! كلمة ندرانجيتا تخيفني".

الجدير بالذكر أن ياكوينتا قد اعتزل كرة القدم في 2013 بعد نهاية عقده مع يوفنتوس وبعد 40 مباراة دولية خاضها بقميص منتخب إيطاليا أحرز خلالها ستة أهداف.