رسميًا | نجم بايرن ميونخ ينضم للدوري القطري

نجم عالمي ينضم للدوري القطري

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر، عن انضمام أحد نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني إلى أحد الأندية القطرية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم المقبل.

وتسعى الأندية القطرية لضم أفضل اللاعبين المحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم المقبل 2020-2021.

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ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة دوري نجوم قطر تغريدة من حساب نادي قطر، والتي أعلن خلالها عن التعاقد مع خافيير مارتينيز، نجم خط وسط نادي بايرن ميونخ الألماني.

حساب نادي قطر نشر فيديو لخافي مارتينيز يقول فيه رسالة باللغة الإنجليزية، جاء نصها: "أهلا بجميع جماهير نادي قطر الرياضي، أنا سعيد بالانتقال إلى فريقكم، أراكم قريبًا جدًا".

ورحل خافي مارتينيز عن صفوف نادي بايرن ميونخ بعد انتهاء عقده، لينتقل إلى صفوف نادي قطر القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن خافي مارتينيز تلقى عروضًا من عربية خلال الفترة الماضية من أجل ضمه، ولكن اللاعب الإسباني رفض الموافقة عليهم، لينتقل في النهاية إلى نادي قطر.