رسمياً | نابولي يضم يورينتي

نابولي يدعم هجومه لمطاردة حلم السكوديتو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن نابولي رسمياً التعاقد مع المهاجم الإسباني فيرناندو يورينتي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع توتنهام هذا الصيف.

يورينتي كان في مفاوضات مع عدة أندية مهتمة بخدماته في الأسابيع الماضية، وأبرزها مانشستر يونايتد وإنتر، ولكن فضل نابولي.

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وجاء الإعلان عن الصفقة عن طريق رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس الذي نشر صورة للنجم الإسباني وهو يوقع عقود انضمامه.

ووصل يورينتي إلى إيطاليا الجمعة وخضع للفحوصات الطبية، ثم قام بتوقيع عقود انضمامه رسمياً لوصيف الدوري الإيطالي.

وأبدى اللاعب سعادته بالعودة مجدداً لأجواء الدوري الإيطالي والسيري آ، ورحب بالتواجد في صفوف نابولي.

يذكر أن يورينتي سبق له اللعب في إيطاليا مع غريم نابولي التقليدي يوفنتوس ما بين 2013 و2015.