رسمياً - ميلان يعلن رحيل ليوناردو

أنباء حول عودته للعمل مع المنتخب البرازيلي

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن رحيل ليوناردو المدير الرياضي للفريق وتخليه عن منصبه بعد نهاية الموسم.

ميلان حقق نهاية محبطة للدوري الإيطالي، بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، باحتلال المركز الخامس بالمسابقة.

الروسونيري نشر بياناً عبر موقعه الرسمي، ليؤكد مغادرة ليوناردو، مع تصريحات إيفان جازيديس المدير التنفيذي للنادي.

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وقال جازيديس لموقع ميلان:"ليوناردو انضم للنادي في وقت حرج جداً قبل بضعة أسابيع على نهاية سوق الانتقالات الصيفي وتحت ظروف صعبة".

وقال:"لقد بذل كل ما لديه وعمل بقلبه من أجل ميلان، نشكره على ما فعله لهذا النادي العظيم ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

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ومن المتوقع أن يتبع رحيل ليوناردو، عدم استمرار جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان، عقب فشله في حجز المقعد الأوروبي.

يذكر أن ليوناردو ارتبط مؤخراً بالعودة لبلاده والعمل مع المنتخب البرازيلي، ليأتي بدلاً من إيدو جاسبار المنسق العام للسيليساو، وسط ارتباط الأخير بالانتقال كمدير تقني لأرسنال هذا الصيف.