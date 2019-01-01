رسمياً - ميلان يعلن تعاقده مع باكيتا

اللاعب ينتقل لميلان بعقد ينتهي في 2023..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن ميلان الإيطالي عن تعاقده مع لوكاس باكيتا لاعب فلامينجو البرازيلي، وذلك في بيان عبر موقعه الرسمي.

وكشف الروسونيري عن تعاقده مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، بعقد يربطه حتى يونيو 2023. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وبدأ باكيتا مسيرته الكروية بين ناشئي فلامينجو، ثم بدأ مع الفريق الأول في 28 مايو 2017.

وشارك اللاعب في 65 مباراة، حيث سجل 13 هدفاً وفاز ببطولة "كاريوكا" عام 2017.

أيضاً حصل على مشاركته الدولية الأولى في 8 سبتمبر 2018 خلال ودية فاز بها السليساو على الولايات المتحدة 2-0.

وسينضم باكيتا إلى زملائه الجدد في السابع من يناير، على أن يتم تقديم يوم الثلاثاء 8 يناير عبر مؤتمر صحفي.