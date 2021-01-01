رسميًا .. ميلان يعلن استمرار إبراهيموفيتش حتى يونيو 2022

النجم السويدي يغلق الجدل حول مستقبله

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم، الخميس، عن تجديد عقد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمدة عام واحد.

إبرا عاد إلى ميلان في يناير 2020، وقدم مستويات مبهرة مع الروسونيري خاصة خلال هذا الموسم.

وهو ما دفع النادي الإيطالي لمحاولة الإبقاء عليه، باعتباره أحد أهم الأعمدة بفريق المدرب ستيفانو بيولي.

ووفقًا للبيان الرسمي الذي نشره ميلان على موقعه، فإن صاحب الـ39 سنة قام بالتوقيع على عقد يربطه مع النادي حتى 30 يونيو 2022.

ويغلق بذلك السويدي المخضرم العائد مؤخرًا إلى منتخب بلاده، أي جدل محتمل حول مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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المحكمة تحسم مصير إبراهيموفيتش، وميلان يدافع عن اللاعب

ونجح إبراهيموفيتش في تسجيل 17 هدفًا بقميص ميلان هذا الموسم، في 25 مباراة لعبها مع الفريق بكل البطولات.

وساهم اللاعب في احتلال ميلان المركز الثاني بجدول الدوري الإيطالي بعد 32 جولة، بـ66 نقطة مقابل 76 لصالح إنتر المتصدر.