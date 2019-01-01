رسميًا .. ميلان يستعين بالمدير الرياضي السابق لروما

أعلن نادي عبر موقعه الرسمي، تعيين المدير الرياضي السابق لنادي روما ريكي ماسارا، في نفس منصبه الذي يمارسه منذ عام 2011، جنبًا إلى جنب مع المدير التقني العائد إلى بيته الأسطورة باولو مالديني، وذلك بأثر فوري من اليوم الجمعة.

ونشر موقع النادي الرسمي، بيانًا لتأكيد المعلومة من جانب، وكذا لتوضيح طبيعة منصبه الجديد، حيث سيعمل كمنسق لمالديني، بإرسال تقارير مباشرة لرئيسه في العمل –المدير التقني-، بصلاحيات مختلفة عن المنصب المستحدث مدير الكرة، الذي تسلمه زفونيمير بوبان الأسبوع الماضي.

وقال مالديني في أول تعليق على تعيين المسؤول السابق في الإنتر وروما "نحن سعداء ونرحب بفريدريك في فريق عملنا، بفضل خبرته وكفاءته المهنية، نعتقد أنه سيعطي إضافة كبيرة لميلان. ونشكره لاستعداده للعمل، حيث سيقوم بعمله بالطريقة التي يجب ينبغي علينا إتباعها في مسار تقدمنا".

وكان ماسارا، الذي لعب كمهاجم في مسيرته الاحترافية كلاعب مع بافيا، بيسكارا وباليرمو في التسعينات، قد حصل على رخصة للعمل كمدير رياضي منذ عام 2011.

❤️💙 ملا جرينتا يا الطليان🗣️🇮🇹❤️💙 pic.twitter.com/UQkV8KzGu3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

وخلال هذه الفترة، عمل كمدير رياضي لروما في موسم 2016-2017، غير أنه عمل كمنسق فني مع والتر ساباتيني في الإنتر بين عامي 2017 و2018، قبل أن يشغل منصب المدير الرياضي في روما مرة أخرى، لكن بشكل مؤقت بعد رحيل مونشي، والآن يستعد لمغامرته الجديدة مع الروسونيري.