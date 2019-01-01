رسميًا - ميلان يتعاقد مع ليو دوارتى

ميلان يواصل تدعيم صفوفه قبل الموسم الجديد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن ميلان رسميًا تعاقده مع المدافع البرازيلي ليو دوارتي لاعب فلامنجو قبل ثلاثة أسابيع من نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وكان ميلان قد دخل في مفاوضات مع فلامنجو من أجل التعاقد مع المدافع البرازيلي الشاب خلال الصيف الحالي.

وأدرج موقع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اسم اللاعب في قائمة الروسونيري للموسم الجديد ليتأكد انضمامه بشكل رسمي.

وبعدها بأيام، أعلن ميلان رسميًا تعاقده مع اللاعب من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ويسعى ميلان لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية قبل بداية الموسم الجديد الذي يريد خلاله العودة إلى منصات التتويج.

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يذكر أن المدرب الجديد لميلان ماركو جيامباولو قد صرح في مؤتمر تقيدمه أنه يمتلك مشروعًا للمستقبل ومن المنتظر نجاحه في حال سارت الأمور كما أراد.