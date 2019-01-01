رسميًا - فيرونا يفلت من تهمة العنصرية في حق كيسي

تقرير حكم مباراة ميلان وفيرونا لم يذكر شيئًا عن وجود هتافات عنصرية في حق فرانك كيسي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذكر مكتب المدعي الفيدرالي أن جماهير هيلاس فيرونا لم تتورط في توجيه هتافات عنصرية لنجم ميلان فرانك كيسي حسب ما جاء في تقرير حكم اللقاء.

ونفى نادي هيلاس فيرونا بالأمس أن يكون هناك هتافات عنصرية قد قام بها جمهور الفريق في حق نجم ميلان الإيفواري فرانك كيسي.

كان ميلان قد حقق انتصارًا هامًا وصعبًا على حساب مضيفه هيلاس فيرونا مساء أمس الأحد بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وخلال المباراة، قامت الجماهير بتوجيه بعض صافرات الاستهجان، قبل أن يتم اتهامهم بتقليد أصوات القردة وتوجيه أصوات عنصرية من أجل إهانة كيسي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2019

ولكن النادي رد ونفى هذه الاتهامات، مؤكدًا أن ما قامت به الجماهير لم يكن سوى صافرات استهجان في حق حكم اللقاء بعد احتسابه لركلة الجزاء لصالح ميلان.

وجاء ما ذكره مكتب المدعي الفيدرالي ليؤكد صحة ما قاله النادي، حيث أنه لم يتم ذكر أي إساءة عنصرية في حق كيسي خلال تقرير حكم المباراة.

فيرونا ينفي العنصرية في حق كيسي ويطالب بالاحترام

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اتهام جماهير هيلاس فيرونا بالعنصرية، بعدما اتهموا بها في أكتوبر الماضي في حق سولي مونتاري.