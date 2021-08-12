رسمياً | ميسي يتقاضى راتبه من باريس بالعملات الرقمية!

ما هي الطريقة التي سهلت انتقال ميسي إلى باريس؟

كشف نادي باريس سان جيرمان عن اتفاقه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنضم حديثًا لصفوف النادي، عن سداد جزء من دفعة الترحيب الخاصة به بالعملات الرقمية "PSG Fan Token".

وأعلن نادي باريس سان جيرمان مؤخراً التعاقد مع ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر لمدة عامين براتب يصل إلى 35 مليون سنويًا

ما هي العملات الرقمية الخاصة بنادي باريس؟

في عام 2018، خطا نادي باريس سان جيرمان خطوة رائدة وصنع شيء يسمى "PSG Fan Token"، وهي تعتبر أحدث صيحات العملات الرقمية في عالم كرة القدم.

ومن خلال شراء "التونكات" يحصل المشجعون في جميع أنحاء العالم على فرصة لاختيار رسالة تحفيزية على حائط غرفة الملابس قبل مباراة رئيسية أو هدف الموسم أو الفائزين بجوائز نهاية الموسم للنادي.

وغرض باريس سان جيرمان من هذه الطريقة الجديدة والفريدة من نوعها بهدف ربط الجماهير بالنادي.

كيف سيحصل ميسي على راتبه بالعملات الرقمية؟

حسب ما نشرته شبكة "رويترز" قإن عدد التونكات التي تم تضمينها في "حزمة الترحيب" الخاصة بميسي ما بين (25- 30) مليون يورو من إجمالي التونكات ولم يكشف النادي عن نسبتهم في الحزمة، لكنه قال إن المبلغ "كبير".

وأنباء وصول ميسي إلى حديقة الأمراء أدى إلى زيادة كبيرة في الاهتمام "PSG Fan Tokens" حيث تجاوزت أحجام التداول 1.2 مليار دولار في الأيام التي سبقت الانتقال.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تساعد باريس سان جيرمان لتنويع مصادر دخله وتحسيتها كما تضع الفريق الفرنسي كواحد من أكثر العلامات التجارية الرياضية ابتكارًا ورائدة في العالم.

اقرأ ايضًا:

بكى هو وأنتونيلا .. ميسي يكشف كواليس الساعات الأخيرة ببرشلونة

مبابي مفتاح باريس لتكوين شراكة ميسي ورونالدو!

شكرًا باريس ومانشستر سيتي .. جعلتم كرة القدم حقًا للفقراء والأعداء أصبحوا أحباء!