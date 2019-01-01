رسميًا - ميسي متاح للمشاركة أمام دورتموند

برشلونة يعلن جاهزية ميسي للمشاركة في مواجهة بوروسيا دورتموند

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن برشلونة رسميًا جاهزية ليونيل ميسي للمشاركة في المباراة المنتظرة أمام بوروسيا دورتموند مساء الغد ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي قد غاب عن جميع المباريات التي لعبها برشلونة في الدوري الإسباني حتى الآن من الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وعقب مباراة فالنسيا التي أقيمت مساء السبت الماضي والتي فاز بها الفريق الكتالوني على ضيفه بخماسية مقابل هدفين، ترك فالفيردي الأمر معلقًا فيما يتعلق بمشاركة البرغوث الأرجنتيني في المواجهة المنتظرة أمام وصيف الدوري الألماني.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وقال فالفيردي حينها: "سنرى ما الذي سيحدث وسنأخذ الأمور يومًا بيوم وسنرى كيف تسير حالته في التدريبات، غياب ليونيل ميسي عن الفريق صعب للغاية فهو دومًا ما يجد الحلول بالنسبة لنا في المباريات المعقدة"

ولكن قبل المباراة بيوم واحد، استدعى برشلونة ليونيل ميسي على رأس قائمته من أجل مواجهة بوروسيا دورتموند في مواجهة قوية ومنتظرة.

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يذكر أن ليونيل ميسي كان قد عاد للتدريبات الجماعية أمس بعدما حصل على التصريح الطبي للمشاركة بشكل طبيعي.