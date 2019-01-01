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رسمياً - ميدو يُعلن قيادة الوحدة حتى نهاية الموسم

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الوحدة - ميدو
أعلن توصلي لاتفاق مع نادي الوحدة السعودي بشأن استمراري في منصبي لنهاية الموسم

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن المدير الفني المصري أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الوحدة السعودي، استمراره في منصبه حتى نهاية الموسم الجاري.

ميدو غرد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعلن توصلي لاتفاق مع نادي الوحدة السعودي بشأن استمراري في منصبي لنهاية الموسم".

المدير الفني السابق لنادي الزمالك أضاف : "تعاقدت مع رئيس النادي على الاستمرار في منصبي لنهاية الموسم الحالي، وفخور بتواجدي في أقوى دوري داخل المنطقة العربية، بالإضافة إلى منافسة مدربين كبار كل أسبوع".

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وكان ميدو كان قد تم اختياره مديرًا فنيًا للوحدة السعودي بصفة مؤقتة، منذ أسبوعين، وخاض مباراتين خسر واحدة وفاز بأخرى.

وساهم قيادة ميدو لفوز الوحدة الأول تاريخياً على الأهلي في منافسات دوري المحترفين في مواصلة مشواره مع الفريق.

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