رسميًا - ميدو مديرًا فنيًا لمصر المقاصة

ميدو يقود مصر للمقاصة في الموسم المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي مصر المقاصة، منذ قليل، عن تولي أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للزمالك ووادي دجلة والوحدة السعودي، تدريب الفريق في الموسم الجديد.

ويسعى مصر للمقاصة لقيادة فنية قوية في الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز بعد التخطبات التي حدثت للنادي مؤخرًا.

وكانت تقارير قد كشفت مؤخرًا عن اقتراب ميدو من تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، حيث يسعى ميدو للتجهيز جيدًا للموسم الجديد.

ومن المفترض أن يكون عقد ميدو مع مصر للمقاصة لمدة موسمًا واحدًا فقط، وسيبدأ المدير الفني الجديد للتخطيط لفترة الانتقالات الصيفية.

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وكان ميدو قد تمت إقالته من الوحدة السعودي مؤخرًا بسبب بعد الخلافات مع الإدارة، على الرغم من تحقيق مسيرة جيدة مع النادي.