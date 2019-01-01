رسمياً – ميختاريان ينضم إلى روما على سبيل الإعارة

ميختاريان ينضم إلى روما بشكل رسمي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي روما الإيطالي رسمياً، حصوله على توقيع اللاعب الأرمني هنريك مخيتاريان، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من نادي أرسنال الإنجليزي.

وانضم اللاعب صاحب الـ 30 عاماً، إلى ذئاب العاصمة علي سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد مقابل 3 مليون يورو، وحتى 30 يونيو القادم.

ويتضمن عقد مخيتاريان مع أرسنال على إضافات قد تصل إلى 100000 يورو، على الأقصى، اعتماداً على أهداف معينة يحققها اللاعب.

ومن جانبه قال مخيتاريان في تصريحات عقبت التوقيع الرسمي: "إنها فرصة رائعة بالنسبة لي أن أخوض تجربة جديدة مع فريق رائع مثل روما".

مباشر - أخبار اليوم الأخير من سوق انتقالات صيف 2019

وواصل: "أعرف هذا النادي جيداً وأعرف تاريخه، أعتقد أننا نستطيع تحقيق أشياء جيدة معاً".

ومن المنتظر ان يرتدى اللاعب الأرميني الدولي القميص رقم 77 رفقة الذئاب في الفترة القادمة.