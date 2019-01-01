رسميًا - موهبة برشلونة ينضم لشالكة على سبيل الإعارة

نادي شالكة يحصل على خدمات اللاعب خوان ميراندا من صفوف برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي شالكة الألماني عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب الإسباني الشاب خوان ميراندا من صفوف برشلونة.

جاء هذا في بيان نشره النادي وأكد من خلاله أن اللاعب سيتواجد رفقة فريقهم لمدة عامين تبدأ من الموسم الجاري وتنتهي بنهاية الموسم المقبل".

كم من الممكن أن تكلفك شجاعتك وشعورك بالمسؤولية يومًا ما؟❗️



▪️ 5 طلقات نارية

▪️ استئصال جزء من الكبد

▪️ استئصال جزء من الرئتين

▪️ 11 عملية جراحية

▪️ عدد من الشرائح المعدنية في جنبك

▪️ ودعامات حديدية في قدمك



هذا ما تكلفه أنتوني بورجيس..بطل بوركلاند✋



أهلًا بكم في #حكايات_جول 🤝 pic.twitter.com/MnSjhTUGgX — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 30, 2019

وكتب النادي في البيان: "شالكة ضم اللاعب خوان ميراندا جونزاليز لمدة عامين وحتى الـ ٣٠ من يونيو عام ٢٠٢١ من بطل إسبانيا برشلونة".

وأضاف: "صاحب الـ ١٩ عامًا سيرتي القميص رقم ثلاثة مع الفريق الأول لنادي شالكة في الموسم الجديد".

أحد رعاة نيمار يعلن عودته لبرشلونة عن طريق الخطأ

وأعرب ديفيد فاجنر المدير الفني للفريق عن سعادته بالصفقة وقال للموقع الرسمي: "اللاعب يملك موهبة كبير وقدم الكثير في عمر صغير، وقدرتنا على تأمين خدماته هو أمر رائع بالنسبة للنادي، سنعطيه الوقت ليتأقلم معنا وسنقدم له كل الدعم الممكن".

جدير بالذكر أن شالكة كان في صراع مع يوفنتوس الإيطالي على خدمات اللاعب الشاب خلال الفترة الماضية قبل أن يحسم الأمور لصالحه في الأيام الأخيرة.