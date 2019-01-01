رسميًا | موناكو يضم كارلوس فينيسيوس من نابولي

المهاجم الشاب انتقل للدوري الفرنسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن موناكو رسميًا عن استعارة كارلوس فينيسيوس من نابولي حتى نهاية الموسم.

نابولي ضم المهاجم صاحب الـ23 عامًا بداية الموسم الجاري من ريال كويلوز الناشط في دوري الدرجة الثانية البرتغالي بعد تألقه بشكل لافت وإحرازه 20 هدفًا خلال 39 مباراة.

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وقد أعاره النادي الإيطالي فورًا لفريق رايو أفي البرتغالي، ونجح فينيسيوس في إحراز 14 هدفًا خلال 20 مباراة، مما لفت أنظار موناكو إليه خاصة مع معاناته على صعيد الفعالية الهجومية وإحراز الأهداف.

وقد أبدى فاديم فاسيلييف نائب رئيس النادي الفرنسي سعادته بالحصول على المهاجم البرازيلي آملًا أن ينجح في مساعدة الفريق وهجومه، فيما قال فينيسيوس "أنا سعيد جدًا بفرصة اللعب لموناكو. أتطلع قدمًا لمقابلة الجهاز الفني وزملائي الجدد، ومن ثم تقديم كل ما لدي لمساعدة الفريق".