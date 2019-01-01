رسمياً - مورييل ينتقل إلى فيورنتينا

إعارة لنهاية الموسم مع حق الشراء..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن إشبيلية الإسباني عن انتقال مهاجمه لويس مورييل إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ووفقاً لبيان على موقع إشبيلية الرسمي، تم تأكيد الصفقة بعد عدة تقارير انتشرت عن منح مورييل وعداً لفيورنتينا، على الرغم من اهتمام ميلان. اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

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وبحسب البيان أيضاً فإن الاتفاق يتضمن حق شراء اللاعب بعد نهاية أشهر الإعارة الستة.

وسجل الكولومبي 43 هدفاً في 165 مباراة بالدوري الإيطالي مع ليتشي وأودينيزي وسامبدوريا، قبل انتقاله إلى إشبيلية مقابل 21.5 مليون يورو في صيف 2017.

على الرغم من ذلك لم يسجل سوى 13 مرة في 65 مباراة مع النادي الأندلسي، لينتقل الآن إلى الفيولا، الذي يتصدر لاعب الوسط ماركو بيناسي قائمة هدافيه بـ6 أهداف فقط.