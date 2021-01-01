رسميًا .. مورينيو مديرًا فنيًا لروما الإيطالي

روما الإيطالي يعلن جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا جديدًا له.

أعلن نادي روما الإيطالي عن تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي توتنهام كمدربه الجديد.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن مورينيو سيكون المدير الفني المقبل للنادي بداية من الموسم القادم.

وكتب النادي في بيانه: "نحن سعداء بالإعلان عن تولي جوزيه مورينيو لتدريب روما ونريد أن نرحب به في عائلتنا".

وأضاف: "هو واحد من الأبطال العظماء، وفاز ببطولات عديدة على عدة مستويات، وسيقدم الكثير من القيادة والخبرة لمشروعنا الطموح".

وأردف: "تعيين مورينيو هو خطوة ضخمة تجاه بناء ثقافة وعقلية طويلة المدى من أجل تحقيق الألقاب".

وقال مورينيو: "الشغف المذهل لروما هو الذي أقنعني بقبول عرضهم، ولا أستطيع الانتظار حتى بداية الموسم".

جدير بالذكر أن مورينيو كان قد أقيل قبل أيام من تدريب توتنهام الإنجليزي، بعد أن قاد الفريق لفترة وجيزة عقب رحيل ماوريسيو بوتشيتينو.