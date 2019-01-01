الانتقالات
الانتقالات

رسميًا.. موراتا يعود لإسبانيا من بوابة أتلتيكو مدريد

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المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا يعود لإسبانيا من بوابة أتلتيكو مدريد

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن ضمه لألفارو موراتا مهاجم فريق تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد أعلنت أن تشيلسي قد وافق على التخلي عن خدمات موراتا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مع منح أتلتيكو مدريد تفعيل بند حق الشراء مقابل 55 مليون يورو.

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يذكر أن ألفارو موراتا كان قد انضم لتشيلسي قادمًا من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية عام 2017، في صفقة قدرت بـ 70 مليون يورو.

 

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