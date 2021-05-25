رسميًا .. مودريتش يمدد رحلته مع ريال مدريد إلى 2022

النجم الكرواتي لوكا مودريتش يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2022.

أعلن نادي ريال مدريد عن نجاحه في التوصل لاتفاق مع نجمه لوكا مودريتش على تجديد عقده مع الفريق لمدة موسم إضافي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره ريال مدريد قبل قليل، وأكد من خلاله امتنانه لبقاء اللاعب في صفوفه خلال الموسم المقبل.

وكتب النادي في البيان: "ريال مدريد ولوكا مودريتش اتفقا على تجديد عقد اللاعب، حيث يبقى في النادي حتى يونيو 2022".

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وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن مودريتش قد وافق على تمديد عقده وتخفيض راتبه مع ريال مدريد في ظل الظروف المالية الحالي للنادي.

وسبق وأن أكدت تقارير قبل عامين أن مودريتش أراد الرحيل عن صفوف ريال مدريد لصالح إنتر الإيطالي، لكن رحيل كريستيانو قبله أوقف كل شيء.

ما الذي حققه لوكا مودريتش في ريال مدريد من بطولات؟

النجم الكرواتي ربما يكون الأبرز في تاريخ ريال مدريد من بلاده، بعد أن نجح في ترك بصمته على أربعة ألقاب بدوري أبطال أوروبا.

مودريتش يملك في سجله مع ريال مدريد لقبين دوري إسباني وثلاثة في السوبر، ولقب في الكأس، بالإضافة لأربعة ألقاب كأس عالم للأندية، وثلاثة ألقاب سوبر أوروبي.

ما الذي حققه مودريتش فرديًا في ريال مدريد؟

مودريتش فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم وكان الوحيد الذي كسر هيمنة ميسي ورونالدو عليها قبل روبرت ليفاندوفسكي في العام الماضي.

بالإضافة لذلك حقق النجم الكرواتي لقب أفضل لاعب في أوروبا في نفس العام 2018.

ما هي أرقام لوكا مودريتش في ريال مدريد؟

لعب مودريتش في 391 مباراة مع ريال مدريد منذ انضمامه من صفوف توتنهام في عام 2012.

سجل نجم منتخب كرواتيا 28 هدفًا، وصنع 61 في كل البطولات مع النادي الملكي، وذلك كان أفضل سجلاته في الصناعة في مسيرته الكروية.