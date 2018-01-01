رسميًا - مهاجم برشلونة السابق يوقع للهلال موسم ونصف

سوريانو ينضم لصفوف الهلال السعودي، بعد توقيعه على عقد لمدة موسم ونصف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وقع الإسباني جوناثان سوريانو، على عقود انضمامه لصفوف الهلال السعودي، لينضم لصفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

سوريانو مهاجم برشلونة السابق، كان يلعب في فريق بكين جوان بالدوري الصيني، حيث أصبح الآن حرًا بعدما انتهى عقده مع فريقه.

الهلال أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن توقيع سوريانو في حضور محمد بن فيصل رئيس النادي، لمدة موسم ونصف.

مراسم التوقيع تمت بعد نجاح سوريانو في تجاوز الفحوصات الطبية في مدينة الرياض، التي وصلها اللاعب في وقت مبكر من فجر الجمعة.

ومن المقرر أن يتم قيد سوريانو في كشوفات فريق الهلال، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي ستبدأ 7 يناير المقبل.