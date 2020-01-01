رسميًا .. منتخب قطر يشارك في الكأس الذهبية 2021

منتخب قطر يواصل استعداداته لكأس العالم 2022.

أعلن اتحاد الكونكاكاف "أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي"، عن مشاركة منتخب قطر في الكأس الذهبية، التي ستقام عام 2021، بعدما تم إجراء بعض التعديلات على شكل المسابقة.

منتخب قطر بطل كأس أمم آسيا 2019، يستعد بشكل جيد، لاستضافة كأس العالم 2022 على أراضيه، عن طريق المشاركة في البطولات الكبرى، حيث شارك في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وأشار اتحاد الكونكاكاف إلى أن منتخب قطر سينضم إلى 12 فريقًا من أمريكا الشمالية، التي حجزت مواقعها في دور المجموعات، من خلال دوري الكونكاكاف، للمشاركة في الكأس الذهبية.

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ويشارك منتخبات "المكسيك (حامل اللقب)، والولايات المتحدة، وكندا وجامايكا وكوستاريكا وكوراساو والسلفادور وجرينادا وهندوراس وبنما ومارتينيكا وسورينام" في بطولة الكأس الذهبية، بجانب المنتخب القطري.

ومن المقرر أن يضم 3 منتخبات إلى المنتخبات المذكورة، بعد إقامة تصفيات بين 12 منتخبًا وهم "بربادوس وبرمودا وترينيداد وتوباجو، جزر البهاما وجيانا وجواتيمالا وكوبا وهايتي، وسانت فنتسنت وةجرينادين وجوادلوب ومونسيرا".

وتقام التصفيات خلال الفترة من 2 إلى 6 يوليو 2021 في الولايات المتحدة الأمريكية، لتحديد المنتخبات المتأهلة إلى الكأس الذهبية.

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المنتخب القطري سيشارك أيضًا في النسخة المقبلة من الكأس الذهبية، والمقرر لها عام 2023، وذلك بعد مشاركته في كوبا أمريكا عام 2019 بالولايات المتحدة.