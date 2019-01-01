رسميًا | معاقبة كوندوجبيا لتعمده الحصول على بطاقة صفراء

رفض من فالنسيا بسبب قرار معاقبة كوندوجبيا وتجاهل واقعة راموس أمام أياكس

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" معاقبة جيفري كوندوجبيا، لاعب فالنسيا، بالإيقاف مباراتين بعد تعمده الحصول على بطاقة صفراء في ذهاب دور الـ 32 من اليوربا ليج

كوندوجبيا غاب عن لقاء الإياب والذي انتهى بفوز فالنسيا بهدف نظيف، وسوف يغيب عن لقاء ذهاب ثمن النهائي ضد كراسندور.

وهاجمت صحيفة "سوبرديبورت" الإسبانية والتابعة لنادي فالنسيا قرار الاتحاد الأوروبي خاصة وأنّ سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد، قام بالأمر ذاته ولم يتعرض لأي عقوبة حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى انّ داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، سبق وقام بالأمر ذاته ولم يتلقى عقوبة.

للوفاء معاني كثيرة، أجملها مُشجع قلبه يفيض بحب ناديه ولا ينتهي❤️



رغم تعرضه لحادث لكن حبه لناديه الشارقة الإماراتي @sharjahfc لم يمنعه من الحضور بشغف خلف فريقه. 👏



نحن نعشق كرة القدم لمثل هذه اللحظات والشغف ⚽️😍

( 📸 : @nasserALSalman2) pic.twitter.com/c0vLUri75j — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019

الصحفية انتقدت التعامل المزدوج من قبل الاتحاد الأوروبي وعدم معاقبة كل لاعب بالطريقة ذاتها.

جدير بالذكر أنّ راموس لن يشارك في إياب ثمن النهائي ضد أياكس وسوف يتم الإعلان عن العقوبة في 28 فبراير المقبل.