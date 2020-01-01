رسميًا – مصر توقع على اتفاقية استضافة الاتحاد الإفريقي 10 سنوات

الاتحاد الإفريقي سيظل في مصر 10 سنوات أخرى تجدد تلقائيًا.

وقع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على اتفاقية تجديد استضافة مصر، لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مع رئيسه أحمد أحمد، في حضور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري.

وبناء على رغبة مصر في تسهيل مهمة الاتحاد الإفريقي، لتطوير وتحسين شعبية كرة القدم الإفريقية، وافق مسؤولي الاتحاد الإفريقي على استضافة المقر لمدة 10 سنوات، يتم التجديد تلقائيًا.

وزير الشباب والرياضة قال: "وزارات الشباب والرياضة، والمالي، والخارجية، والجهات المعنية، قامت منذ عام 2017 باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام الاتفاقية الجديدة، وفقًا لطلب الاتحاد الإفريقي، كمنظمة دولية غير حكومية".

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أشرف صبحي تابع: "تم إضافة بعض الامتيازات لمقر الاتحاد الإفريقي ومسؤوليه وموظفيه، لتيسير وتسهيل سير العمل بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم داخل مصر".

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وتضمن الاتفاقية، أن توفر السلطات المختصة خدمات المرافق، لضمان تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والحماية المدنية.

الاتفاقية تتضمن أيضًا حزمة الامتيازات الضريبية والجمركية، التي سيتمتع بها مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مصر.