رسميًا .. مرتضى منصور يقدم بلاغًا ضد الخطيب وكهربا

المناوشات والشكاوى مستمرة بين رئيسي الزمالك والأهلي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عند تقدمه ببلاغ ضد كلًا من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب القلعة الحمراء.

وكانت المناوشات قد دبت بين الطرفين منذ فترة كبيرة، وآخرها هي صفقة انتقال كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع الزمالك.

وأصدر مرتضى منصور بيانًا رسميًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للكشف عن تقدمه ببلاغ ضد الثنائي بسبب فبركة فيديو وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وجاء البيان على النحو التالي: " تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن نفسه وبصفته عضو مجلس النواب ببلاغ ضد كل من محمود الخطيب رئيس الأهلي واللاعب محمود كهربا وآخرين".

وأضاف: "تضمن البلاغ قيام المذكورين بنشر فيديو مفبرك تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم تركيب صوت مزور له على الفيديو المزور بغرض التلفيق والكيد ضد رئيس الزمالك".

وتابع البيان: "ويأتي هذا البلاغ استنادًا إلى إثبات شهاده كل من الدكتورة شريفه الفار والكابتن أحمد عادل عضوي المجلس وكذلك الحارس الخاص والذين أثبتوا عدم حدوث أي تجاوزات لفظيه من المستسار مرتضى منصور أثناء جولتهم معه بالنادي".

وأضاف: "وأكد البلاغ أن المثير فى الأمر أن المستشار قدم صحة بلاغه ضد المذكورين سلفًا في حين لم يقدم الخطيب سوي فيديو مفبرك ثبت عدم صحته بشهادة الشهود والتقرير الفنى المرفق بالبلاغ رقم ٢٢ لسنه ٢٠٢٠ حصر تحقيق نيابة استئناف القاهره والمقيد برقم ٢٩٩٠٢ لسنه ٢٠٢٠ عرائض النائب العام".

وكان الفيديو المفبرك قد انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ببعض الألفاظ الخارجة بصوت يقارب لصوت رئيس الزمالك على فيديو لإحدى جولاته بالنادي.