رسميًا .. مد فترة عمل اتحاد الكرة المصري وتقليص عدد أفراد اللجنة

اللجنة المشرفة على الاتحاد المصري لكرة القدم تحصل على مهلة لإنهاء أعمالها

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن مد فترة عمل اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم لفترة جديدة من أجل إنهاء أعمالها.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد عين اللجنة الخماسية التي ضمت كلًا من عمرو الجنايني وجمال محمد علي ومحمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق، لإدارة اتحاد الكرة عقب رحيل المجلس السابق.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مد فترة عمل اللجنة الحالية حتى يوم 31 يناير 2021، من أجل إنهاء العديد من الأعمال المتعلقة معها.

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وقرر فيفا تقليص عدد اللجنة من 5 أشخاص إلى 3 فقط دون تحديد أسمائهم من المتواجدين، بعد مد فترة السماح للجنة بإنهاء أعمالهم.

وكانت اللجنة قد أعلنت منذ أيام عن طريق لجنة المسابقات بالاتحاد المصري عن جدول الدوري المصري الممتاز الجديد وموعد انطلاقة.

واجهت اللجنة العديد من التحديات على رأسها استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا.