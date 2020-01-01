رسميًا - مد تعليق النشاط الرياضي في مصر بسبب كورونا

بتوجيهات من رئاسة الوزراء تم اتخاذ القرار

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارًا من 30 مارس لمدة 15 يومًا أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن يوم 14 مارس، تعليق المباريات في مختلف المسابقات، على إثر تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة كانت قد أعلنت إصرارها على استكمال المسابقات الرياضية بشكل طبيعي، بداعي عدم وجود ما يستدعي لتعليق النشاط، لكن الوضع تغير بعد مؤتمر رئاسة الوزراء.

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وجاء بيان الجبلاية حينها : "بناءً على توجيهات السيد رئيس مجلي الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس.

وأعلن مصطفى مدبولي؛ رئيس وزراء مصر، خلال مؤتمر صحفي، إصدار العديد من التعليمات بفرض حظر تجول داخل البلاد.

يذكر أن الأهلي يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ33 نقطة من 18 مباراة، ثم بيراميدز بـ32 نقطة من 18 لقاء، ورابعًا الزمالك بـ28 نقطة من 16 مباراة.