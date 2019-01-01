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الدوري الأمريكي - الممتاز

رسميًا | مدرب بوكا جونيورز السابق مديرًا فنيًا للوس أنجلوس جالاكسي

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ALEJANDRO PAGNI/AFP/Getty Images
الأرجنتيني في تجربة أولى بالولايات المتحدة الأمريكية

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، تعيين المدير الفني الأرجنتيني جيريميو باروس سكيلوتو مديرًا فنياً للفريق.

المدير الفني السابق لبوكا جونيورز الأرجنتيني، قادهم لتحقيق لقبين للدوري المحلي، وخسر نهائي كوبا ليبرتادوريس 208، أمام الغريم التقليدي ريفر بليت والذي عُرف بكلاسيكو القرن.

وعبر الأرجنتيني البالغ 45 عامًا عن امتنانه بتدريب الفريق قائلاً: "أنا سعيد لأصبح المدير الفني للفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الأمريكي، أنها فرصة ضخمة لي وأنا متحمس للعمل، لوس أنجلوس جالاكسي يعد من ثوابت المسابقة وأنا سعيد بالبدء على دفع الفريق لأفاق جديدة".

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وسبق لسكيلوتو تدريب لانوس الأرجنتيني، ليقودهم لتحقيق لقب الدوري 2012، ولقب كوبا سود أمريكانا 2013.

وستكون المباراة الأولى للأرجنتيني فنياً على رأس الفريق، أمام تورنتو الكندي وديًا في التاسع من فبراير المقبل.

ولم يحدد النادي الأمريكي مدة التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني، وكان الفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الأمريكي 5 مرات، قد جدد تعاقده مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لموسم آخر.

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