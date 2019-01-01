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دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

رسمياً - مدرب المحمدي السابق يتولى قيادة شيفيلد

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ويبدأ مهمته في الأول من فبراير..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن شيفيلد وينسداي الإنجليزي عن تعيين ستيف بروس مدرباً للفريق، على أن يتولى المهمة في الأول من فبراير.

 

وكان بروس قد أقيل في بداية الموسم بعد سلسلة من النتائج السلبية مع أستون فيلا، على الرغم من نجاحه في قيادته للتصفيات المؤهلة الموسم الماضي قبل خسارته أمام فولهام.

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أيضاً كان بروس مدافعاً سابقاً لمانشستر يونايتد، ومدرباً لمانشستر سيتي في بادئ حقبة التمويل الإماراتي.

كما كان المدرب مرشحاً لقيادة المنتخب الإنجليزي في 2016، حيث أجرى مقابلة قبل الإعلان عن تعيين سام آلاردايس.

 

يذكر أن بروس هو حامل الرقم القياسي لعدد مرات التأهل من الدرجة الثانية بـ4 مرات، بواقع 2 لكل من بيرمنجهام وهال سيتي، فقط نيل وارنوك مدرب كارديف الحالي يشاركه الرقم ذاته.

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