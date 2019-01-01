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رسميًا - محامي ستانسيو يؤكد للأهلي التزام اللاعب بعقده

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اللاعب الروماني كان قد غادر المملكة دون إذن

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا، نهاية أزمة الروماني نيكولاي ستانسيو؛ لاعب وسط الفريق، والذي كان قد غادر المملكة دون إذن.

الروماني طار إلى بلده منذ يومين، إثر غضبه لعدم سداد مستحقاته المالية المتأخرة، في الوقت الذي أصدر به الأهلي آنذاك بيانًا يؤكد به حصول اللاعب على كافة رواتبه وعدم وجود أي متأخرات.

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وأوضح مجلس الراقي اليوم الإثنين، تلقيه خطابًا رسميًا من محامي ستانسيو يؤكد خلاله التزام اللاعب بعقده مع النادي واستمراره في صفوف الفريق.

صاحب الـ26 عامًا كان قد انضم إلى صفوف النادي الجداوي في يناير الماضي، قادمًا من سبارتا براج التشيلي، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى صيف عام 2021.

وشارك لاعب الوسط بقميص الراقي في عشر مباريات، سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

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