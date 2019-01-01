رسميًا - مبارك بوصوفة ينتقل إلى السيلية

المغربي الدولي يخوض تجربته الأولى في قطر بعد اللعب في السعودية والإمارات

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

أعلن نادي السيلية القطري تعاقده بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، مع المغربي مبارك بوصوفة؛ لاعب وسط الشباب السعودي.

ووقع المغربي اليوم على قد ارتداء قميص النادي القطري لمدة موسمين مقبلين، لينتهي عقده في نهاية موسم 2020-2021، في حضور عبد الله الحنزاب؛ رئيس جهاز الكرة.

وشارك صاحب الـ35 عامًا في مران فريقه الجديد الليلة تحت إشراف التونسي سامي الطرابلسي؛ المدير الفني.

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المغربي سبق أن خاض عدة تجارب احترافية خليجية باللعب للجزيرة الإماراتي والشباب السعودي، بجانب اللعب في أوروبا لجينت وأندرلخت البلجيكيين، ولوكوموتيف الروسي.

يذكر أنه بجانب بوصوفة، يضم السيلية كذلك الرباعي الأجنبي الإيراني كريم أنصاري، السنغالي كارا، الجزائري نذير بلحاج، والتونسي بلال سعداني.

ويستعد السيلية لاستهلال مشواره في الموسم الجديد من دوري النجوم القطري بملاقاة الخور، بعد غدٍ الخميس.